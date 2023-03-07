МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет — 258,6 миллиарда евро, при этом импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата. Минсельхоз предложил поэтапно снизить квоты на импорт семян

Ввоз ЕС товаров из России в 2022 году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).

В то же время экспорт европейских государств в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.

Однако такое снижение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало товарообороту в 2022 году достичь максимального с 2014 года уровня: он вырос за год на 2,3% и достиг 258,6 миллиарда евро.

В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг по итогам года рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя годом ранее.