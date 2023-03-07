Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет
Товарооборот России и ЕС в 2022 году достиг максимума за восемь лет - 258,6 миллиарда евро
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет — 258,6 миллиарда евро, при этом импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.
Ввоз ЕС товаров из России в 2022 году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).
В то же время экспорт европейских государств в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.
Однако такое снижение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало товарообороту в 2022 году достичь максимального с 2014 года уровня: он вырос за год на 2,3% и достиг 258,6 миллиарда евро.
В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг по итогам года рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя годом ранее.
https://1prime.ru/world/20230307/839994373.html
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