БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ЕС в 2022 году вырос на 2,3% и составил 258,7 миллиарда евро, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Сплошной самообман". В Британии предупредили о медленной смерти Европы

Он комментировал вопрос о влиянии санкций ЕС на торговые отношения Москвы и Брюсселя.

"В 2022 году он, кстати, составил 258,7 миллиарда евро, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 2,3%. Это позволило нам сохранить пока за собой пятое место в перечне ключевых контрагентов Евросоюза", — сказал российский дипломат.

В то же время, по его словам, европейские ограничения сильно ударили по взаимной торговле, но полностью торговые потоки пока "не высохли". Он отметил, что из-за вступающих в силу ограничений следует ожидать снижение данного показателя.

"Прогнозировать итоговую цифру товарооборота между Россией и Евросоюзом за 2023 год сейчас не представляется возможным. По мере того, как будет все активнее проявляться эффект от уже действующих рестрикций Брюсселя и завершатся переходные периоды для вступления в силу новых ограничений в отношении ключевых позиций российского экспорта, можно ожидать заметное снижение данного показателя", — сказал Логвинов.