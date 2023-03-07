ВЭФ — 2023 перенесли на 12 – 15 сентября в связи с графиком международных мероприятий
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Восточный экономический форум в этом году состоится на неделю позже, чем изначально планировалось. Такое решение связано с расписанием международных мероприятий, сообщили в "Росконгрессе".
Как уточняется, мероприятие перенесут с 5-8 сентября на 12-15 числа того же месяца. Пленарное заседание состоится 14 сентября. Площадкой форума вновь станет кампус ДФУ во Владивостоке.
"Росконгресс" по-прежнему ждет высокопоставленных гостей из иностранных государств, добавляется в сообщении.
В прошлом году ВЭФ посетили свыше семи тысяч участников из 68 стран, в том числе 1,7 тысячи предпринимателей и 700 компаний. На полях форума было заключено почти 300 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
Советник президента России, занимающий должность ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ, Антон Кобяков заявил, что форум стал эффективной площадкой для коммуникаций, способствующих развитию Дальнего Востока и расширению взаимодействия в АТР.
По мнению Кобякова, VIII Восточный экономический форум пройдет на "высочайшем представительном уровне".
https://1prime.ru/world/20230307/839997149.html
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