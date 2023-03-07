МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Восточный экономический форум в этом году состоится на неделю позже, чем изначально планировалось. Такое решение связано с расписанием международных мероприятий, сообщили в "Росконгрессе". Россия впервые за более чем 20 лет не приняла участие в CERAWeek

Как уточняется, мероприятие перенесут с 5-8 сентября на 12-15 числа того же месяца. Пленарное заседание состоится 14 сентября. Площадкой форума вновь станет кампус ДФУ во Владивостоке.

"Росконгресс" по-прежнему ждет высокопоставленных гостей из иностранных государств, добавляется в сообщении.

В прошлом году ВЭФ посетили свыше семи тысяч участников из 68 стран, в том числе 1,7 тысячи предпринимателей и 700 компаний. На полях форума было заключено почти 300 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей. России отказали в участии в крупной продовольственной выставке

Советник президента России, занимающий должность ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ, Антон Кобяков заявил, что форум стал эффективной площадкой для коммуникаций, способствующих развитию Дальнего Востока и расширению взаимодействия в АТР.

По мнению Кобякова, VIII Восточный экономический форум пройдет на "высочайшем представительном уровне".