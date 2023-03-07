СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Проведение Ялтинского международного экономического форума с участием глав новых регионов России планируется 29-30 сентября в Москве, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВЭФ — 2023 перенесли на неделю

"Мы форум ялтинский переносим на сентябрь. Скорее всего, в Москве будем проводить совместно с новыми регионами. (Врио главы ДНР) Пушилин и (врио главы ЛНР) Пасечник приезжали регулярно на Ялтинский международный экономический форум, фактически участники были. С учетом логистики, наверное, будет предложение провести 29-30 сентября в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией", — сказал журналистам Аксенов.

Глава Крыма пояснил, что обсуждаемый формат проведения форума не в Крыму, а в Москве связан со сложностью логистики. Он добавил, новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, в городе Ялте с 2015 года. Входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России.

Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Ожидалось, что он пройдет в апреле 2022 года, но в связи с нестабильной международной ситуацией проведение форума перенесли на четвертый квартал 2022 года. В сентябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проведение шестого Ялтинского международного экономического форума перенесли на второй квартал 2023 года.