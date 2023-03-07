Росфинмониторинг заявил об отказе некоторых стран от сотрудничества
Некоторые страны начали игнорировать запросы Росфинмониторинга по финансовым преступлениям
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Некоторые страны начали игнорировать запросы Росфинмониторинга по расследованиям финансовых преступлений, заявил статс-секретарь — замдиректора ведомства Герман Негляд.
"К сожалению, ряд стран перешли к тактике игнорирования запросов Росфинмониторинга", — рассказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Негляд уточнил, что это происходит даже в том случае, если преступники проживают в этих странах или преступление было совершено на их территории.
По мнению Росфинмониторинга, придерживающиеся такой тактики государства вредят собственным гражданам и финансовым системам. "Хотелось бы, чтоб общественность этих стран знала о такой практике своих уполномоченных органов, содержание которых она оплачивает из своих налогов", — сказал замглавы Росфинмониторинга.
Он подчеркнул, что российское ведомство продолжает обмениваться данными со странми-партнерами. Так, в 2022 году было проведено более 900 международных расследований, в некоторых из них принимали участие более десяти государств, добавил он.
В конце прошлого месяца было приостановлено членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Кроме того, Росфинмониторинг попал под санкции Канады.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 11.00 мск.
https://1prime.ru/world/20230307/839997598.html
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