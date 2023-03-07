МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Некоторые страны начали игнорировать запросы Росфинмониторинга по расследованиям финансовых преступлений, заявил статс-секретарь — замдиректора ведомства Герман Негляд. В России закрыли 11 финансовых пирамид

"К сожалению, ряд стран перешли к тактике игнорирования запросов Росфинмониторинга", — рассказал он в беседе с агентством РИА Новости.

Негляд уточнил, что это происходит даже в том случае, если преступники проживают в этих странах или преступление было совершено на их территории.

По мнению Росфинмониторинга, придерживающиеся такой тактики государства вредят собственным гражданам и финансовым системам. "Хотелось бы, чтоб общественность этих стран знала о такой практике своих уполномоченных органов, содержание которых она оплачивает из своих налогов", — сказал замглавы Росфинмониторинга. В России снизились объемы сомнительных операций по выводу средств

Он подчеркнул, что российское ведомство продолжает обмениваться данными со странми-партнерами. Так, в 2022 году было проведено более 900 международных расследований, в некоторых из них принимали участие более десяти государств, добавил он.

В конце прошлого месяца было приостановлено членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Кроме того, Росфинмониторинг попал под санкции Канады.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 11.00 мск.