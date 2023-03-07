МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Санкционный "арсенал" Запада почти опустошен, а Россия, напротив, крепко стоит на ногах, пишет обозреватель Yahoo News Japan Такахидэ Киути. В Европе призвали снизить потолок цен на российскую нефть

Теперь у Европы и США остался лишь один способ борьбы с Москвой — попробовать переманить ее союзников на свою сторону.

Согласно данным брюссельского аналитического центра "Брейгель", несмотря на рестрикции, в период с марта по ноябрь 2022 года Россия импортировала товаров на сумму 12,4 миллиарда долларов.

В прошлом году Россия увеличила импорт полупроводников и микросхем примерно на 34 процента, и Китай является ее крупнейшим поставщиком. ОАЭ увеличили объем экспорта микрочипов в Россию с 1,6 миллиона до 24,3 миллиона долларов в 2022 году, то есть в пятнадцать раз.

Хотя западные СМИ настойчиво стараются показать, что над российской экономикой и финансовой средой продолжают сгущаться тучи, на деле это совсем не так. А в это же время страны Запада почти исчерпали свой санкционный потенциал, и вряд ли сможет сделать что-то еще, подытожил обозреватель.

Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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