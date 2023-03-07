МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Украины разработал законопроект, принятие которого в Верховной Раде позволит национализировать "Сенс Банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщило издание "Экономическая правда", ссылаясь на находящийся в его распоряжении документ. В Чехии украли "коня Кадырова", пишет СМИ

В октябре Владимир Зеленский подписал закон, которым определяется процедура национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. Законом предусмотрена процедура вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности. В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс Банк".

"Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Сенс Банк". Ключевое изменение, которое предлагает НБУ, — обязать регулятор признавать банк неплатежеспособным и выводить его с рынка в случае, если против собственников такого учреждения применены украинские и международные санкции", — сообщает издание.

Как отмечает издание, Украина и ЕС ранее применили санкции против ключевых акционеров "Сенс Банка", в том числе против Фридмана и Авена. Сообщается, что законопроектом предлагается внести изменения в ряд кодексов и остальных законов, которыми описывает, что единственно вероятным методом компенсации убытков подсанкционным владельцам национализированного банка могут быть только репарации России.

Национализация системно важного банка будет происходить без его докапитализации со стороны государства, а акции будут проданы правительству за 1 гривну. Кроме того, как передает издание, в ходе национализации государство не будет проводить процедуру бейл-ин (обмен обязательств банка перед связанными с ним лицами на дополнительные акции банка), что означает аннуляцию обязательств банка.

"Собеседники ЭП в регуляторе и парламенте утверждали, что целью принятия закона было проведение национализации "Альфа-Банка" (с 1 декабря 2022 года — "Сенс Банка") российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. Однако ситуация с ликвидностью "Сенс Банка" в ноябре-декабре 2022 года начала улучшаться. Поэтому государство не могло применить закон и вывести банк с рынка", — уточняет издание.