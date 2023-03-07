МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В Евросоюзе крайне взволнованы резким ростом импорта яиц и мяса птицы с Украины, пишет издание Interia. СМИ: санкционный "арсенал" Запада почти опустошен

Хотя на официальном уровне звучат заявления о том, что новости о "неконтролируемом" украинском импорте крайне преувеличены, на деле в европейской птицеводческой отрасли наблюдается настоящая паника.

Фонд продвижения мяса птицы проанализировал последние данные Ассоциации переработчиков мяса птицы и торговли птицей стран ЕС (AVEC) об импорте мяса птицы и яиц с Украины в ЕС за первые восемь недель 2023 года.

Импорт яиц в Евросоюз составил 4457 тонн, что на 1370% больше по сравнению с первыми восемью неделями 2022 года. Импорт мяса птицы составил 16 206 тонн (рост на 77% по сравнению с январем 2022 года). Также в Европу было ввезено 1839 тонн свежих яиц (+2485%) и 671 тонн яиц без скорлупы (+759%).

По словам председателя управляющей комиссии Фонда продвижения мяса птицы Павла Подставки, власти пытаются убедить европейцев в том, что СМИ "выдают желаемое за действительное": объемы ввозимого мяса птицы и яиц не такие огромные.

"Действительно ли эти объемы так незначительны? Пусть читатели сами оценят эти цифры", — подытожил он.