ВАШИНГТОН, 7 мар — ПРАЙМ. США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, заявил глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл. Экономист допустила рост расходов российского бюджета

"Учитывая, что инфляция намного превышает нашу долгосрочную цель в 2%, а рынок труда остается крайне напряженным, комиссия по открытым рынкам продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повышая процентные ставки до 4,5% за последний год. Мы по-прежнему ожидаем, что продолжающееся повышение целевого диапазона по федеральным фондам будет уместным", — заявил Пауэлл на слушаниях в сенатском комитете.

По его словам, "хотя инфляция в последние месяцы замедляется, процесс ее снижения до 2% предстоит долгий и ухабистый".