Канал NHK сообщил о рекордном сокращении реальных зарплат в Японии
NHK: реальные зарплаты в Японии сократились на рекордные с 2009 года 4,1 процента
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Реальная зарплата в Японии в январе упала на 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния.
"Повышение зарплат в последнее время находилось на низком уровне, поэтому за счет роста цен масштаб снижения реальных доходов увеличился", — приводит телеканал заключение министерства.
Если не считать май 2014 года, когда падение реальных зарплат на 4,1% было вызвано повышением потребительского налога с 5% до 8%, то это рекордный показатель с декабря 2009 года, когда падение реальных зарплат составило 4,2%.
При этом номинальные зарплаты выросли на 0,8%, однако рост зарплат не успевает за ростом цен. Падение реальных зарплат отмечается уже 10 месяцев подряд.
https://1prime.ru/world/20230308/840005925.html
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