МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Реальная зарплата в Японии в январе упала на 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния. Япония введет новый запрет на экспорт товаров в Россию

"Повышение зарплат в последнее время находилось на низком уровне, поэтому за счет роста цен масштаб снижения реальных доходов увеличился", — приводит телеканал заключение министерства.

Если не считать май 2014 года, когда падение реальных зарплат на 4,1% было вызвано повышением потребительского налога с 5% до 8%, то это рекордный показатель с декабря 2009 года, когда падение реальных зарплат составило 4,2%.

При этом номинальные зарплаты выросли на 0,8%, однако рост зарплат не успевает за ростом цен. Падение реальных зарплат отмечается уже 10 месяцев подряд.