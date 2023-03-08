МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Крупнейший с 1985 года дефицит баланса по текущим операциям зафиксирован в Японии в январе, сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство финансов. Канал NHK сообщил о рекордном сокращении реальных зарплат в Японии

Баланс по текущим операциям отражает соотношение экспорта и импорта товаров и услуг, доходов от денежных переводов, инвестиций, иностранного туризма и другие операции. Отрицательный баланс в последний раз был зафиксирован в октябре прошлого года.

Согласно приведенных данным, в январе размер дефицита составил 1,98 триллиона иен (14,6 миллиарда долларов). Это самый большой размер дефицита с 1985 года.

Главная причина – дефицит внешнеторгового баланса. За счет роста цен на энергоносители и вызванными новогодними каникулами в Китае снижением экспорта из Японии и простоями на японских предприятиях в КНР, дефицит внешней торговли составил 3,18 триллиона иен (23,57 миллиарда долларов). При этом доходы японских компаний от деятельности за рубежом стали самыми высокими для января и составили 2,29 триллиона иен (16,97 миллиарда долларов). Отмечается также и значительный рост поступлений от иностранного туризма после снятия ограничений из-за коронавируса — профицит баланса по этому направлению составил 177 миллиардов иен (1,3 миллиарда долларов).