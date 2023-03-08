МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Европе удалось избежать наихудшего сценария резкого экономического спада не благодаря точному планированию центробанков, а потому, что власти ЕС истратили почти триллион долларов на защиту домохозяйств и ликвидацию последствий отказа от российского газа, пишет обозреватель Bloomberg Лионель Лоран. Теперь над Евросоюзом нависла угроза нового спада, предупредил он. СМИ: санкционный "арсенал" Запада почти опустошен

Обозреватель отметил, что имеет в виду "горькую пилюлю" в виде подъема процентных ставок "нервничающими" центробанками. В феврале базовая инфляция в еврозоне достигла рекордного показателя в 5,6%, и ЕЦБ уже приготовился соответствующим образом поднять ставки до рекордных 4%. Он опасается, что без таких мер по ужесточению кредитно-денежной политики начнется новый порочный цикл роста цен, подстегиваемый зарплатами.

Пока экономике еврозоны удается избежать рецессии, однако и роста в ней не наблюдается, о чем ранее написали экономисты из Barclays Plc. Сводный индекс покупательной способности едва-едва увеличивается. Так, в Германии спад экономики в конце прошлого года составил 0,4% — больше, чем ожидалось. Показатели безработицы близки к рекордно низким значениям, но в некоторых странах, включая Испанию и Италию, она растет. И, хотя руководитель ЕЦБ Кристин Лагард утверждает, что цель состоит не в том, чтобы подъемом процентных ставок "сломать экономику", трещины уже заметны.

Меньше всего Европе сейчас нужен экономический спад, спровоцированный ЕЦБ, уверен журналист. Он добавил, что точные и чувствительные инструменты государственной политики были бы гораздо действеннее кувалды агрессивного повышения процентных ставок, которая вместе с инфляцией может вдребезги разбить инвестиции и рост.

"Сейчас, когда Вашингтон открывает свой бездонный бумажник, готовясь потратить почти 400 миллиардов долларов на "зеленые субсидии", а Китай вот-вот выйдет на второе место в мире по экспорту легковых автомобилей, Европе следует инвестировать, чтобы восполнить убытки потерянного десятилетия, а в следующем десятилетии не утратить лидерство", — резюмировал Лоран.

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