РИМ, 8 мар — ПРАЙМ. Итальянцы сидят на принудительной диете, никогда прежде они так не экономили на питании, заявил президент Национального союза потребителей (Unc) Массимилиано Дона, комментируя последние официальные данные об уровне потребления в стране. FT узнали об опасениях китайцев хранить деньги в швейцарских банках

Согласно обнародованным в среду расчетам Национального института статистики (Istat), в январе общий объем розничных продаж в стоимостном выражении увеличился в годовом исчислении на 6,2%. Однако, если рассматривать объем продаж в натуральном выражении, то за год потребление сократилось на 2,4%, что свидетельствует о быстром росте цен. Еще сильнее эта тенденция проявилась при сравнении уровня потребления продовольственных товаров. Так, продажи пищевых продуктов в Италии по сравнению с январем 2022 года в стоимостном выражении выросли на 7,5%, тогда как в натуральном выражении снизились на 4,4%.

"Не стоит питать иллюзий. На самом деле за год помимо обычного роста стоимости мы видим мираж из-за галопирующей инфляции: объем продаж как продовольственных, так и непродовольственных товаров в натуральном выражении снизился. Дороговизна и высокие коммунальные платежи оказывают разрушительное воздействие на покупки, даже когда речь идет о пищевых продуктах, которые по определению являются самыми необходимыми… В общем, итальянцы сидят на принудительной диете", — подчеркнул Дона.

По мнению экспертов Unc, тенденция экономить на питании, которая выражается в сокращении потребления продовольственных товаров, выявилась на Апеннинах еще во время пандемии. При сравнении данных о покупках пищевых продуктов выяснилось, что в натуральном выражении они сократились по сравнению с январем 2020 года на 3,3%, а по сравнению с январем 2021 года – на 6,3%.

"Короче говоря, итальянцы никогда не ели так мало. Хуже, чем сейчас, быть не может!" — резюмировал глава союза потребителей Италии.