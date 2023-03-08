МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале увеличилось на 242 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь на 200 тысяч.

Также динамика января была пересмотрена: согласно новой оценке, число рабочих мест в частных компаниях США увеличилось на 119 тысяч, а не на 106 тысяч, как сообщалось ранее.

В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в феврале сократилось на 61 тысячу, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — выросло на 148 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 160 тысяч рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест выросло на 190 тысяч, в секторе производства товаров — на 52 тысячи. В частных строительных компаниях страны показатель в январе сократился на 16 тысяч, в промышленном секторе — вырос на 43 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов — на 25 тысяч.