МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в январе вырос на 1,1 миллиарда долларов, или на 1,6%, по сравнению с пересмотренным показателем декабря, до 68,3 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился до 68,9 миллиарда долларов с первоначального значения декабря в 67,4 миллиарда. Показатель за декабрь был пересмотрен до 67,2 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в январе вырос по сравнению с декабрем на 3,4%, или на 8,5 миллиарда долларов – до 257,5 миллиарда. Импорт увеличился на 3%, или на 9,6 миллиарда долларов, до 325,8 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в январе уменьшился по отношению к декабрю на 0,6 миллиарда долларов — до 90,1 миллиарда, а профицит по статье услуг снизился на 1,7 миллиарда долларов, до 21,8 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).