МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Китай и Россия объявили, что вместе с Бразилией, Индией и Южной Африкой они "работают над созданием новой глобальной резервной валюты", способной конкурировать с долларом США. Это может раз и навсегда столкнуть его с пьедестала основной резервной валюты мира, пишет обозреватель Washington Times Ричард Ран. Названы страны, подорвавшие многолетнее господство доллара

Он отметил, что именно доллар был основной глобальной валютой с конца Первой мировой войны, когда он заменил собой британский фунт в качестве предпочтительной резервной и расчетной валюты. До конца Второй мировой войны большая часть стран все еще придерживалась золотого стандарта, но его эпоха закончилась в 1971 году, когда Соединенные Штаты закрыли это "золотое окно".

Многие страны оказались "в заложниках" у доллара, рассказал журналист. Китай, Россия, и многие другие страны хранят большую часть своих валютных резервов в долларах. Практически все мировые товары, такие как нефть, кукуруза, сахар, кофе, медь и алюминий, оцениваются и торгуются в долларах.

Такое положение дел дает США уникальное преимущество применять финансовые санкции к иностранным государствам, в том числе замораживать их долларовые банковские счета, а также ограничивать их способность проводить торговые транзакции и привлекать инвестиции. Недовольство в связи с привязанностью к американскому доллару испытывают не только страны, находящиеся под санкциями, но и дружественные Соединенным Штатам государства. Они же отлично понимают, что тоже могут в любой момент столкнуться с теми или иными экономическими ограничениями, если вдруг впадут в немилость у американских политиков.

"Помимо этого, так как доллар является мировой резервной и расчетной валютой, это налагает на американских политиков дополнительное бремя ответственности, то есть они должны проявлять осмотрительность и не проводить такую денежно-кредитную политику, которая может подстегивать инфляцию, а также безрассудную налогово-бюджетную политику. К сожалению, последние несколько лет Федеральная резервная система, Конгресс США и администрация вели себя безответственно", — сказал Ран. Названы лучшие способы бегства от доллара

На сегодняшний день Китай и Россия энергично работают над созданием альтернативы американскому доллару. Доля американской валюты в торговых расчетах между Китаем и Россией упала примерно с 90 процентов в 2015 году до приблизительно 40 процентов в этом году.

По мнению обозревателя, Пекин и Москва, а также некоторые другие страны, обладающие достаточно богатыми запасами природных ресурсов, могут попытаться создать "товарную корзину" — использовать свои запасы нефти, природного газа, угля, меди, алюминиевой руды, а также свои открытые запасы золота и серебра — в качестве обеспечения своих валют, если их нынешняя валютная корзина не принесет желаемого результата.

"Подобная "товарная корзина" может быть очень эффективным инструментом при условии, что те, кто захочет держать их валюту, будут уверены в стабильности стран, предоставляющих эти резервы", — подытожил автор.

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