ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Экспорт США в РФ в январе 2023 года упал до 44,6 миллиона долларов – рекордно низкого значения за более чем 30 лет, следует из данных официальной статистики. Washington Times: монополии "американца" скоро придет конец

В декабре 2022 года объемы экспорта составляли 112,8 миллиона долларов, в январе 2022 года – 396,8 миллиона долларов. Более низкий показатель статистика зафиксировала только в январе 1992 года – 1,3 миллиона долларов, когда могли иметь место технические накладки, связанные с распадом СССР.

Импорт из России в январе 2023 года составил 508,6 миллиона долларов против 638,4 миллиона месяцем ранее и 1,96 миллиарда за тот же период предыдущего года.