МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Падение экономики Украины в феврале 2023 года замедлилось до 26%, против 32% в январе, сообщили в киевском министерстве экономики. Washington Times: монополии "американца" скоро придет конец

"Падение ВВП в феврале 2023 года составляет 26% (±2%), что лучше показателя января – 32% (±2%)", — говорится в материале на сайте министерства.

Замедление темпов падения экономики связывают с нормализацией энергоснабжения Украины, благодаря чему начало восстанавливаться местное производство.

Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что по данным на 7 марта дефицит в энергосетях Украины отсутствует уже 23 дня.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.