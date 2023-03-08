Украинская экономика в феврале сократилась на 26 процентов
Падение ВВП Украины в феврале замедлилось до 26 процентов, против 32 процентов в январе
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Падение экономики Украины в феврале 2023 года замедлилось до 26%, против 32% в январе, сообщили в киевском министерстве экономики.
"Падение ВВП в феврале 2023 года составляет 26% (±2%), что лучше показателя января – 32% (±2%)", — говорится в материале на сайте министерства.
Замедление темпов падения экономики связывают с нормализацией энергоснабжения Украины, благодаря чему начало восстанавливаться местное производство.
Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что по данным на 7 марта дефицит в энергосетях Украины отсутствует уже 23 дня.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://1prime.ru/world/20230308/840010612.html
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