ООН, 8 мар — ПРАЙМ. Инцидент на нитках "Северного потока" должен быть расследован компетентными органами, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Washington Times: монополии "американца" скоро придет конец

"Определенно, это должно быть расследовано различными компетентными властями", — сказал Хак.

Отвечая на просьбу прокомментировать публикацию NYT о том, что к диверсии могла быть якобы причастна проукраинская группа, представитель заявил: "У нас нет какой-либо информации из первых рук по поводу последних обвинений. Мы не можем провести оценку (их достоверности – ред.)".

По его словам, очевидно, что, если кто-то пытается взорвать критически важную инфраструктуру – это вызывает беспокойство. Он добавил, что "расследование зависит от соответствующих властей".

Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.

Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.