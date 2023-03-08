В США считают, что инвесторы "ищут спасения" в стране от трудностей Европы
Разведка США: инвесторы "ищут спасения" в стране от исторических трудностей Европы
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ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине создал для экономики Европы "исторические трудности", спасение от которых инвесторы ищут в активах США, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной в среду американскими спецслужбами.
"Конфликт на Украине и неуверенность рынков в сочетании с растущими процентными ставками заставили инвесторов обратиться к безопасным американским активам", — сказано в документе.
"Исторические" показатели инфляции в Европе разведка объяснила "шоковой" ситуацией с поставками энергоносителей, большую часть которых стран региона привыкли получать из России по низким ценам, но лишились такой возможности с началом конфликта на Украине.
"Многие страны с низкими доходами опустошили свои валютные резервы и имеют малый запас фискального маневра для реагирования…", — сказано в докладе. Переток средств в США вместе с повышением ставок привели к росту курса доллара и ослаблению остальных валют, признали разведчики.
https://1prime.ru/world/20230308/840010937.html
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