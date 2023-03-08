ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине создал для экономики Европы "исторические трудности", спасение от которых инвесторы ищут в активах США, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной в среду американскими спецслужбами. Минфин США вывел из-под санкций бывшую дочку Сбербанка в Казахстане

"Конфликт на Украине и неуверенность рынков в сочетании с растущими процентными ставками заставили инвесторов обратиться к безопасным американским активам", — сказано в документе.

"Исторические" показатели инфляции в Европе разведка объяснила "шоковой" ситуацией с поставками энергоносителей, большую часть которых стран региона привыкли получать из России по низким ценам, но лишились такой возможности с началом конфликта на Украине.

"Многие страны с низкими доходами опустошили свои валютные резервы и имеют малый запас фискального маневра для реагирования…", — сказано в докладе. Переток средств в США вместе с повышением ставок привели к росту курса доллара и ослаблению остальных валют, признали разведчики.