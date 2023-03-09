МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Американские политики используют новые теории диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", пытаясь дестабилизировать информационное поле и отвести от США подозрения в причастности к ЧП, считают журналисты китайского издания Global Times. Британцы узнали, зачем Запад скрывает вину США в подрыве "Северных потоков"

Они утверждают, что Вашингтон ведет нечестную информационную игру: американские издания, по команде Белого дома растиражировавшие версию подрыва магистралей в Балтийском море неназванной "проукраинской группой", пытаются создать "дымовую завесу.

"Вашингтону нравится такая хаотичная ситуация, и он, вероятно, мобилизует больше американских СМИ, чтобы мутить воду, одновременно усиливая сдерживание, направленное против своих трансатлантических союзников, говорят наблюдатели, предсказывая, что расследование под эгидой ООН маловероятно", — отмечается в статье.

В то же время опрошенные газетой специалисты сошлись во мнении, что Запад пытается отвлечь внимание от истинных виновников происшествия.

"Если бы за саботажем стояли США, американцы определенно тщательно спланировали бы, как уничтожить или скрыть улики и замутить воду, чтобы ввести общественность в заблуждение", — цитирует издание профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна.

Ранее американское издание New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что за подрывом российских трубопроводов стоит некая проукраинская группировка, чьи намерения прервать поставки сырья в Германию необязательно должны были быть известны киевским политикам. Позднее немецкая Zeit сообщил, что следы организации диверсии ведут в направлении Украины.



