МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал стыдными попытки в западных СМИ со ссылкой на спецслужбы объяснить теракты на "Северных потоках" причастностью ко взрывам некоего "украинского олигарха". Россия выполнила все обязательства по "зерновой" сделке, заявил Лавров

"Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха — ну это, я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации", — сказал Лавров журналистам.

Генсек ООН Антониу Гутерреш и его секретариат "отлынивают" от комментариев по поводу необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", также отметил Лавров.

Он отметил, что в ситуации с расследованием терактов на "Северных потоках", которая как раз требует активного интереса и вовлеченности, со стороны секретариата ООН "наблюдается полная пассивность и отстраненность".

"И генеральный секретарь, и его сотрудники всячески отлынивают от реакции на эти вопросы. Мы внесли в Совет Безопасности резолюцию с просьбой к секретариату ООН организовать беспристрастное расследование. Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция, позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, конечно же, не останутся без внимания", — сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на беспристрастном международном расследовании, чтобы "устроители этого теракта не ушли от ответственности".

Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.