Годовая инфляция в Венгрии по итогам февраля почти не замедлилась — 25,4 процента
БУДАПЕШТ, 9 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Венгрии по итогам февраля составила 25,4% после 25,7% месяцем ранее, в том числе цены выросли на 0,8% за последний месяц, а больше всего снова подорожали бытовая энергия и продукты питания, следует из сообщения Центрального статистического управления (KSH) страны.
"В феврале 2023 года потребительские цены были в среднем на 25,4% выше, чем годом ранее. За последний год больше всего выросли цены на энергию для домохозяйств и продукты питания. Потребительские цены выросли в среднем на 0,8% за месяц", — говорится в сообщении.
Месяцем ранее годовая инфляция в Венгрии составила 25,7%.
Ранее KSH также сообщало, что ВВП страны за прошлый год вырос на 4,6%, а министр финансов страны Михай Варга отмечал, что этот показатель на 1 процентный пункт превышает средний рост ВВП по Евросоюзу.
При этом инфляция в Венгрии остаётся одной из самых высоких на европейском континенте. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее поставил перед кабмином цель к концу 2023 года довести показатель до однозначных чисел.
По словам Варги, правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2023 году, снижение инфляции к декабрю до 9,2%, а также снижение госдолга и дефицита бюджета.
https://1prime.ru/world/20230309/840019333.html