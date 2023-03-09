БУДАПЕШТ, 9 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Венгрии по итогам февраля составила 25,4% после 25,7% месяцем ранее, в том числе цены выросли на 0,8% за последний месяц, а больше всего снова подорожали бытовая энергия и продукты питания, следует из сообщения Центрального статистического управления (KSH) страны. Денежные потки из России в страны Азии за год выросли в пять раз

"В феврале 2023 года потребительские цены были в среднем на 25,4% выше, чем годом ранее. За последний год больше всего выросли цены на энергию для домохозяйств и продукты питания. Потребительские цены выросли в среднем на 0,8% за месяц", — говорится в сообщении.

Месяцем ранее годовая инфляция в Венгрии составила 25,7%.

Ранее KSH также сообщало, что ВВП страны за прошлый год вырос на 4,6%, а министр финансов страны Михай Варга отмечал, что этот показатель на 1 процентный пункт превышает средний рост ВВП по Евросоюзу.

При этом инфляция в Венгрии остаётся одной из самых высоких на европейском континенте. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее поставил перед кабмином цель к концу 2023 года довести показатель до однозначных чисел.

По словам Варги, правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2023 году, снижение инфляции к декабрю до 9,2%, а также снижение госдолга и дефицита бюджета.