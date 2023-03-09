МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 марта, увеличилось на 21 тысячу, до 211 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя только до 195 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 4 тысячи, до 197 тысяч, с уровня предшествовавшей недели в 193 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 февраля, выросло на 69 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,718 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.