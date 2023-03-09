БЕРЛИН, 9 мар — ПРАЙМ. Правительство Германии обсудило с властями США вопрос покупки 3 тысяч труб у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для трубопровода "Северный поток 2" — препятствий для сделки не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны, сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на свои источники. СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против "Росатома"

В феврале газета Welt am Sonntag сообщала, что власти ФРГ хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока 2" трубы для сооружения трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет о примерно 3 тысячах труб.

"Санкции США больше не являются препятствием для покупки труб… при условии, что деньги не будут направлены Москве. По информации Welt из правительственных кругов, все необходимые вопросы были прояснены с властями США. Осталось только найти надежное решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали", — отмечает издание.

По информации издания, переговоры о заключении контракта с представителем Nord Stream 2 AG в настоящее время ведет министерство экономики ФРГ.

Как поясняет газета, подключение планируемого терминала СПГ заняло бы гораздо больше времени, если бы трубы пришлось изготавливать заново. В этой связи Минэкономики планирует не только купить сами трубы, но и приобрести сопутствующие данные, в том числе документы, измерения и экспертные заключения, которые необходимы для прокладки такого трубопровода.

Администратор, назначенный швейцарским судом по делам о банкротстве, компания Transliq, по запросу газеты заявил, что "не может предоставлять третьим лицам какую-либо информацию по вопросам, касающимся бизнеса и любых сделок". Минэкономики также сообщило, что не может комментировать текущий процесс.