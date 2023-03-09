SZ: Чехия намерена заставить Россию оплатить пользование участками по договорам времен СССР
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Власти Чехии придумали новый способ пополнить казну в кризисное время: они хотят, чтобы Россия оплатила переданные сорок лет назад на безвозмездной основе Советскому Союзу участки земли для размещения объектов дипломатической миссии, пишет издание Seznam zprávy.
Оплатить пользование землей хотят потребовать задним числом, отметил журналист Михаэла Рамбоускова.
Как следует из заявления представителя Парламента Чехии Ондржея Коларжа, после развала СССР и политического вектора того времени "Россия начала не по назначению применять земли, которые получила от своего предка".
В период с 1970 по 1986 годы в пользование Чехословакия передала в пользование Советского Союза десятки участков, сейчас в Праге намерены получить "по долгам". По мнению парламентария, Москва эксплуатирует эти территории с обычными коммерческими зданиями, о статусе дипмиссии не может быть и речи.
Издание добавило, что сейчас на этих землях располагаются многоквартирные дома, в которых помещения сдаются в аренду.
"Когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Чехии за аренду", — говорится в материале.
МИД Чехии уже подсчитал сумму долга за аренду: десятки миллионов крон. Но точная сумма держится в тайне.
https://1prime.ru/world/20230309/840020795.html