МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Власти Чехии придумали новый способ пополнить казну в кризисное время: они хотят, чтобы Россия оплатила переданные сорок лет назад на безвозмездной основе Советскому Союзу участки земли для размещения объектов дипломатической миссии, пишет издание Seznam zprávy. В Китае озвучили истинную цель новых "вбросов" в СМИ о "Северных потоках"

Оплатить пользование землей хотят потребовать задним числом, отметил журналист Михаэла Рамбоускова.

Как следует из заявления представителя Парламента Чехии Ондржея Коларжа, после развала СССР и политического вектора того времени "Россия начала не по назначению применять земли, которые получила от своего предка".

В период с 1970 по 1986 годы в пользование Чехословакия передала в пользование Советского Союза десятки участков, сейчас в Праге намерены получить "по долгам". По мнению парламентария, Москва эксплуатирует эти территории с обычными коммерческими зданиями, о статусе дипмиссии не может быть и речи.

Издание добавило, что сейчас на этих землях располагаются многоквартирные дома, в которых помещения сдаются в аренду.

"Когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Чехии за аренду", — говорится в материале.

МИД Чехии уже подсчитал сумму долга за аренду: десятки миллионов крон. Но точная сумма держится в тайне.