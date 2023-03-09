ВАШИНГТОН, 9 мар — ПРАЙМ. США и союзники заморозили активов попавших под санкции россиян на сумму более 58 миллиардов долларов, сообщает американский минфин. СМИ: ФРГ обсудила с США покупку оставшихся от "Северного потока — 2" труб

"Заблокированы или заморожены активы находящихся под санкциями россиян на сумму более 58 млрд долларов", — приводит минфин совместное заявление многосторонней группы по реализации санкций против РФ.

В сообщении говорится, что заблокирована или заморожена недвижимость, яхты и другое имущество находящихся под санкциями россиян. Группа также работала для невозможности использовать активы ЦБ и Российского фонда национального благосостояния, говорится в сообщении.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.