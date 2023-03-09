ВАШИНГТОН, 9 мар — ПРАЙМ. Администрация США ожидает в 2024 году экономического роста, повышения уровня безработицы и замедления инфляции, следует из проекта бюджета. В США назвали объем замороженных активов россиян

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 1,5% против 0,6% в 2023 году, безработица – 4,6% против 4,3%, инфляция —2,4% против 4,3%.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Проект бюджета США на 2024 год предполагает расходы в размере $6,883 триллиона долларов при доходах на уровне $5,036 триллиона с очередным ростом дефицита, сообщил Белый дом.

Дефицит бюджета составит 1,846 триллиона долларов против 1,569 триллиона и 1,376 триллиона в 2023 и 2022 годах соответственно.

Снижать дефицит администрация обещает, начиная с 2025 года.