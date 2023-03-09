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2023
https://1prime.ru/world/20230309/840022219.html
В США прогнозируют рост ВВП и замедление инфляции в 2024 году
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Администрация США ожидает в 2024 году экономического роста, повышения уровня безработицы и замедления инфляции, следует из проекта бюджета. Реальный рост ВВП прогнозируется на... ПРАЙМ, 09.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 9 мар — ПРАЙМ. Администрация США ожидает в 2024 году экономического роста, повышения уровня безработицы и замедления инфляции, следует из проекта бюджета.
Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 1,5% против 0,6% в 2023 году, безработица – 4,6% против 4,3%, инфляция —2,4% против 4,3%.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Проект бюджета США на 2024 год предполагает расходы в размере $6,883 триллиона долларов при доходах на уровне $5,036 триллиона с очередным ростом дефицита, сообщил Белый дом.
Дефицит бюджета составит 1,846 триллиона долларов против 1,569 триллиона и 1,376 триллиона в 2023 и 2022 годах соответственно.
Снижать дефицит администрация обещает, начиная с 2025 года.