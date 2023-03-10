МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Жители Великобритании могут остаться без WhatsApp в случае принятия нового закона о безопасности в Сети, сообщило агентство Bloomberg. IT-специалист назвал условия, при которых умрет ваш аккаунт в WhatsApp

Закон подразумевает удаление незаконного контента, однако он несовместим со сквозным шифрованием в мессенджере, благодаря которому переписка пользователей защищена. При этом, если компания откажется соблюдать правила, то ей может грозить штраф.

Руководитель WhatsApp Уилл Кэткарт резко раскритиковал законопроект. По его мнению, сквозное шифрование, на основе которого и строится работа приложения, нельзя ослабить в конкретных регионах планеты, так как это бы привело к падению уровня безопасности приложения.

"Все наши пользователи хотят безопасности — 98 процентов наших пользователей находятся за пределами Великобритании, и они не хотят, чтобы ослабляли шифрование", — отметил он, пригрозив, что мессенджеру намного проще просто перестать работать на территории Великобритании, чем подчиниться этим правилам.

"Мы не будем снижать безопасность WhatsApp", — сказал он.

Кэткарт также подчеркнул, что компания никогда не шла на поводу у властей отдельных стран и уже смирилась с блокировкой в отдельных государствах.

Схожую позицию по новому закону ранее озвучил президент мессенджера Signal Мередит Уитакер. Она отметила, что возглавляемый ей сервис "на 100 процентов точно покинет Британию", если документ будет принят и компанию будут принуждать сканировать сообщения пользователей.

WhatsApp не в первый раз оказывается под блокировкой в каких-либо странах: так, например, приложение не работает в Китае, Иране, Пакистане, Саудовской Аравии.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская