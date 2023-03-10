МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Появление целой "стопки" новых версий подрыва "Северного потока" и "Северного потока — 2" с якобы украинским следом — это попытка администрации президента США Джо Байдена переложить ответственность за события на власти Украины, заявила в интервью Fox News экс-кандидат на президентское кресло и бывший член палаты представителей в Конгрессе США Тулси Габбард. На Западе озвучили мрачный прогноз о будущем Европы

Такой маневр был необходим Белому дому после того, как его уличили в диверсии на российских газопроводов в Балтийском море.

"Вина США и НАТО настолько очевидна, что они придумали эту абсурдную теорию без каких-либо деталей о так называемой проукраинской группе", — заявила политик.

Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном будут вынуждены отвечать за последствия ЧП с трубопроводами, отметила Габбард. Это приведет как к краткосрочным, так долгосрочным последствиям: ведь подрыв "Северных потоков" оставил промышленность толчковой экономики Европы — Германии — практически обескровленной. Экс-член палаты представителей отметила важную роль ФРГ в Североатлантическом альянсе: с военной стороны взрывы в Балтийском море также сыграли против Европы.

Это высказывание Габбард в эфире Fox News — не первая критика действующих властей США за отношение к теракту на "Северных потоках". Ранее она обвинила Белый дом во лжи после того, как он отверг причастность Вашингтона к ЧП.

На этой неделе сразу несколько западных СМИ заявили об участии в диверсии на российских газопроводах проукраинской группировки. Спонсором теракта они назвали некоего украинского бизнесмена. Кремль назвал эти статьи попыткой перевести внимание с расследования американского журналиста Сеймура Херша, который доказывает причастность американской власти к ЧП.