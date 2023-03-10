БУДАПЕШТ, 10 мар — ПРАЙМ. ЕС стоит поучиться патриотизму и поддержке собственной экономики у США, которые воспользовались конфликтом в Европе и добились перенаправления европейских инвестиций за океан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава Банка Японии призвал продолжать масштабное стимулирование экономики

"США предприняли ряд экономических мер, основанных на патриотической политике, воспользовавшись военной ситуацией здесь, в Европе, и постаравшись "высосать" инвестиции из европейской экономики и перенаправить их в Америку. Таков нынешний контекст мировой экономики, Европа в нем пока что не в лучшем состоянии", — сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Стокгольме. Трансляция выступления велась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, плохим решением в такой ситуации стал бы экономический разрыв ЕС с Китаем, поскольку их товарооборот в прошлом году составил 856 миллиардов евро и разрыв с Китаем "после выстрела в легкие, вызванного санкциями, означал бы практически конец европейской экономики".

"Я думаю, Европа должна брать здесь пример с США в патриотизме и поддержке собственной экономики", — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия выступает против разрыва европейской и китайской экономик, который пытаются инспирировать "некоторые крупные неевропейские игроки".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.

Ранее Сийярто сообщил, что приток инвестиций в Венгрию в 2022 году составил рекордные 6,5 миллиарда евро, большая часть из которых приходится на производство аккумуляторов к электромобилям, а в 2023 году этот рекорд, как ожидается, будет побит. Он также заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая. Он отмечал, что в Венгрии имеют производственные мощности три крупнейших немецких автокомпании, а также три китайские и южнокорейские компании, производящие электроаккумуляторы.

Власти Венгрии неоднократно жестко высказывались о санкциях против РФ, особенно в сфере энергетики. Так, еще в мае премьер-министр Виктор Орбан заявил, что санкции против российских энергоносителей будут равносильны "атомной бомбе, сброшенной на экономику Венгрии". Летом он признавался, что "поначалу думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она теперь везде задыхается".

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская