МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Политики в Белом доме не оставляют попыток уговорить коллег в Брюсселе присоединиться к противостоянию США с Китаем. В обмен на это Вашингтон обещает Евросоюзу ряд льгот, пишет Politico. В США нашли объяснение новой версии подрыва "Северных потоков"

Как стало известно журналистам, администрация американского президента Джо Байдена предложила ЕС помощь в урегулировании существующих сейчас торговых споров. В частности, официальные представители Америки пообещали предоставить компаниям из европейских стран ряд налоговых льгот и субсидий. Правда, льготы будут распространяться только в рамках принятого в прошлом году в США закона о климате.

Однако европейские игроки оказались не готовы покидать огромный по объемам китайский рынок в обмен на достаточно малозначимые американские льготы, отметили журналисты.

В пример они привели реакцию Германии — страны с самой мощной в регионе экономикой: Берлин не захотел терять налаженные сильные торговые контакты с Пекином.

Издание делает вывод, что Европа не согласна подчиняться Вашингтону в вопросе как политического, так и экономического усиления позиции Китая в мире.

Ранее стало известно об обсуждении в Брюсселе новых санкций против Китая в случае поставок вооружений России. По мнению ЕС, такой шаг Пекина может стать "абсолютной красной чертой". В свою очередь китайский МИД вновь подчеркнул приверженность страны политике нейтралитета.