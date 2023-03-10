МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Четыре американских банковских гиганта потеряли свыше 52 миллиардов долларов своей рыночной стоимости всего за один день, пишет газета Financial Times. США сделали Европе неоднозначное предложение

Речь идет о JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Распродажа их акций была спровоцирована сообщениями о проблемах в двух других кредитных организациях — Silvergate Bank и Silicon Valley Bank.

Американский гигант Silicon Valley Bank (SVB) кредитовал большое количество технологических стартапов. В среду он сообщил о потере порядка 1,8 миллиарда долларов после продажи портфеля ценных бумаг на общую сумму 21 миллиард долларов. На продажу активов банк был вынужден пойти из-за сокращения клиентских депозитов, и ему пришлось спасать собственную капитализацию путем допэмиссии акций на сумму 1, 75 миллиарда долларов. После этого на торгах в четверг акции банка рухнули на 60 процентов.

"В четверг инвесторы потеряли 52,4 миллиарда долларов от рыночной стоимости активов четырех крупнейших банков США на фоне широкомасштабной распродажи акций финансовых компаний. Распродажи в JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, похоже, были вызваны трудностями в Silicon Valley Bank (SVB), небольшом, ориентированном на технологии кредиторе",- пишет газета.

Другой негативный фактор, ухудшивший настроение инвесторов — недавний крах другого банка из штата Калифорния — Silvergate Bank. У него проблемы начались еще в 2022 году: клиенты, по большей части криптовалютные компании, стали массово выводить деньги, чтобы пережить крах криптобиржи FTX. Это привело к большим убыткам, и банк в среду, 8 марта, объявил о планах по свертыванию операций и ликвидации.