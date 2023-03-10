БЕРЛИН, 10 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне сообщений СМИ о якобы проукраинском следе в теракте на "Северных потоках" испытывает радость от прогресса в расследовании, сообщила спикер кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн. В Венгрии посоветовали Европе поучиться экономическому патриотизму у США

Ранее газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы сентябрьского нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины, и найдено судно, на котором перевозилась взрывчатка. Информацию об обысках на судне на запрос РИА Новости подтвердили в генпрокуратуре Германии.

"Канцлер рад, что расследования продвигаются, и благодарен ведущим их ведомствам. То, что, очевидно, достигаются успехи, впечатляет. Многие ведь выражали мысль, что этого, возможно, не удастся достичь", — сказала Хоффманн, ее речь спикера транслировалась на сайте правительства.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Издание Times ранее сообщало, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.