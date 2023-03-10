МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз рост мирового ВВП в текущем году до 2% с декабрьского показателя в 1,4%, следует из доклада агентства Global Economic Outlook.

"Улучшение краткосрочного прогноза отражает открытие Китая после COVID-19, существенное ослабление европейского газового кризиса, а также удивительную устойчивость потребительского спроса в США… Fitch теперь прогнозирует рост мировой экономики в 2023 году на 2%, что выше 1,4% из декабрьского отчета", — отмечает агентство.

ВВП США, согласно ожиданиям Fitch, увеличится в 2023 году на 1%, а не на 0,2%, как прогнозировалось ранее. Прогноз роста экономики Китая в текущем году также был повышен – до 5,2% с 4,1%. Оценка роста ВВП еврозоны была повышена до 0,8% с 0,2% в декабре.

Инфляция в мире, судя по всему, прошла свои пиковые значения, пишет агентство, однако базовая инфляция остается высокой, а Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центробанк (ЕЦБ) опасаются, что она закрепится на текущих уровнях. Дисбаланс на рынке труда сохраняется, добавляет Fitch.

Агентство прогнозирует, что пиковое значение ставки ФРС США составит 5,5%, что на 50 базисных пунктов выше декабрьского прогноза. В свою очередь, прогноз по максимуму ставки ЕЦБ был повышен на 100 базисных пунктов, до 4%. Сейчас базовая процентная ставка американского регулятора находится на уровне 4,5-4,75%, европейского — 3%.