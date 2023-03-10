МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в феврале составил 262,434 миллиарда долларов против дефицита в 38,8 миллиарда в январе, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за февраль составит 256 миллиардов долларов.

Годом ранее в феврале в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 216,590 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце увеличились на 3,5% в годовом выражении и составили 524,548 миллиарда долларов, а доходы, напротив, снизились на 9,5%, до 262,114 миллиарда долларов.