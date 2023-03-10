МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Танкер Minerva Julie под флагом Греции почти за две недели до терактов на "Северных потоках" несколько дней находился поблизости мест взрывов, сообщает газета Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера. Канада запретила импорт из России алюминия, железа и стали

"Minerva Julie… с 6 сентября до 13 сентября… дрейфовал недалеко от места взрывов", — говорится в сообщении издания. В течение недели танкер пересекал участок над трубопроводами.

Согласно газете, возникает вопрос, стал ли экипаж Minerva Julie свидетелем чего-либо важного.

Представитель танкера подтвердил местоположение танкера за указанный период. По его словам, судно остановилось "в ожидании новых инструкций относительно рейса". Представитель не указал, связывались ли с ним следователи.

Ранее федеральная прокуратура Германии сообщила РИА Новости, что с 18 по 20 января 2023 года обыскала неназванное судно в связи с подозрительной арендой. Также ведомство подтвердило, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств для подрыва "Северных потоков". По данным прокуратуры, никаких подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду, нет.

Газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Глава Минобороны Германии в связи с сообщениями СМИ про возможных исполнителей теракта на "Северных потоках" не стал исключать, что взрывы были операцией под чужим флагом.

Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.