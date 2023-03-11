МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Америка вместе с Североатлантическим альянсом (НАТО) намеренно вбивают клин между Евросоюзом и Китаем, руша выстроенные десятилетиями рабочие отношения. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента Мик Уоллес в своем микроблоге в Twitter. В США предостерегли от ввода войск НАТО на Украину

"США и НАТО убеждают Евросоюз, что Китай является угрозой его безопасности — Китай, который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу", — отметил политик.

Он добавил, что Белый дом пытается рассорить Пекин и Брюссель, преследуя собственную выгоду. "Если мы пойдем по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех", — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывал уверенность в том, что спровоцированное Западом давление на КНР будет только нагнетаться в будущем. Он добавил, что это было "практически анонсировано". В том числе, это проявляется в угрозах и политическом давлении на Пекин, которому грозят санкциями, изоляцией и все новыми и новыми пошлинами на товары, произведенные компаниями Поднебесной или на ее территории.