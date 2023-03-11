МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Калифорнийский регулятор постановил закрыть один из крупнейших в США банков — Silicon Valley Bank (SVB). Это самая крупная финансовая структура, которая рухнула в Америке после последнего финансового кризиса, сообщает Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC). "Боже, спаси нас всех": Европе предрекли страшное будущее

В банке назначен внешний управляющий.

Напомним, что SVB специализировался на инвестициях и финансировании стартапов Кремниевой долины.

"Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим", — пояснили в FDIC.

Добавляется также, что все депозиты в закрытом банке были переведены в созданную банком отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, а вкладчики смогут получить доступ к своим деньгам в понедельник, 13 марта.

Глава американского минфина Джанет Йеллен накануне, 10 марта, провела встречу с представителями регуляторов по вопросу сложившейсмя в последние месяцы тяжелой ситуации в крупных банках. Она заявила, что уверена в способности системы справиться с ситуацией вокруг SVB.

В четверг, 9 марта, четыре американских банковских гиганта потеряли свыше 52 миллиардов долларов своей рыночной стоимости всего за один день: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Распродажа их акций была спровоцирована сообщениями о проблемах в двух других кредитных организациях — Silvergate Bank и Silicon Valley Bank.