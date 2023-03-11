МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Польским властям стоит перейти к более сдержанной форме финансовой поддержки украинских беженцев на фоне достаточно серьезного уровля безработицы среди граждан страны, считает историк, глава Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста. Первый пошел: в США закрыли один из крупнейших банков

Как пишет историк в своей статье для Mysl Polska, необдуманные решения команды польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, принятые "в отрыве от экономических реалий", — довели страну до глобальной проблемы.

"Сегодня у нас есть один миллион семьсот тысяч безработных, которых нужно содержать. Пора покончить с политикой "хорошего дяди"", — призывает он в своей статье.

По мнению историка, неэтично обременять честных польских налогоплательщиков еще и теми, кто не пытается себе помочь самостоятельно.

Он отмечает также, что год назад среди поляков вопрос бесплатной помощи в проживании и питании для беженцев вызывала наименьшие споры. Сейчас ситуация круто поменялась.

"На волне сочувствия мы как общество решили, что можем позволить себе такой гуманитарный жест. Однако по прошествии недель и месяцев экстренная помощь превратилась в спонсорство пребывания "все включено" для сотен тысяч мигрантов. Любые попытки понизить уровень помощи встречали агрессивную реакцию со стороны все более требовательных украинцев", — разъясняет он.

По его мнению, не стоит забывать события в Перемышле: организованные банды украинцев пересекали границу, попадали на территорию Польши, получали льготы и помощь, после чего спокойно возвращались домой. К моменту, когда дело получило широкий общественный резонанс, польские налогоплательщики уже потратили из своих налогов миллионы злотых.

В начале текущего года Польша приняла поправки в специальный закон, которые ограничивают возможность получения беженцами бесплатной помощи в жилье и продуктах от государственных учреждений ста двадцатью днями, отсчет начинается с момента первого въезда гражданина Украины в Польшу.

В период от 120 до 180 дней украинцы будут оплачивать 50 процентов расходов на помощь, а после 180 дней — 75 процентов.

По информации Польши, на ее территории сейчас находятся около 950 тысяч беженцев с Украины. Всего там живут 2,3 миллиона украинцев.