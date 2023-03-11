КИШИНЕВ, 11 мар — ПРАЙМ. Молдавия сможет выйти из экономического кризиса быстрее других европейских стран, потому что столкнулась с ростом инфляции раньше них, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

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"Мы наблюдаем существенное снижение темпов экономического роста в Европе. Мы также видим, что Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что Молдавия пострадала от инфляции раньше, чем остальная Европа", — сказал он в эфире молдавского телеканала RliveTV.

Представитель МВФ также подчеркнул, что Нацбанк Молдавии предпринял меры по сдерживанию инфляции раньше, чем регуляторы в других европейских странах. По этой причине сейчас можно наблюдать снижение базовой инфляции в стране, объяснил Каммер.

Ранее в феврале Нацбанк Молдавии уменьшил базисную ставку на 3 процентных пункта, до 17% годовых. По словам главы молдавского регулятора, пик инфляции страна преодолела осенью 2022 года, в октябре в республике был достигнут рекордный за два десятилетия уровень годовой инфляции в 34%.