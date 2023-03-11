МИНСК, 11 мар — ПРАЙМ. Белоруссия готова к развитию торгово-экономических связей, осуществлению совместных инвестиционных проектов с Ираном, заявил белорусский посол в Тегеране Дмитрий Кольцов. Лукашенко поручил снизить зависимость Белоруссии от западных технологий

Как сообщалось ранее, глава белорусского государства Александр Лукашенко совершит официальный визит в Иран 12-13 марта. В Тегеране белорусский лидер проведет переговоры с иранским президентом Ибрахимом Раиси. Как ожидается, по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.

"В сложной геополитической обстановке Беларуси и Ирану удалось достичь определенных успехов в развитии двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. Это подтверждают и статистические данные: по итогам 2022 года товарооборот между нашими странами вырос более чем в три раза", — приводит слова дипломата агентство Белта.

Посол Белоруссии обратил внимание, что в прошлом году особенно активизировалось сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольствия. Статистика торговли демонстрирует наращивание поставок традиционных для импорта из Ирана в Белоруссию фисташек, свежих фруктов и овощей, сухофруктов. Вырос экспорт отдельных групп белорусских продовольственных товаров в Иран: белорусские производители могут предложить иранскому потребителю халяльное говяжье и куриное мясо, молочные продукты, детское питание.

Белорусские предприятия принимают участие в выставочных мероприятиях. К примеру, в июне прошлого года была организована национальная экспозиция на 29-й международной выставке "Иран Агрофуд", отметил Кольцов.