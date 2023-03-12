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Судан может стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол
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Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов в другие страны Африки, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Судан... ПРАЙМ, 12.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, судан, внешняя торговля, торговый оборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов в другие страны Африки, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
"Судан мог бы использоваться в качестве хаба для продажи российских продуктов в другие африканские страны благодаря его стратегически удобному расположению", — заявил он.
По словам дипломата, торговый оборот двух стран сегодня находится "не на том уровне, которого стоило бы желать", увеличение показателя позитивно повлияло бы на обе стороны.
Сирраджа рассказал, что Судан может поставлять на российские рынки хлопок, пищевые добавки и сезонные фрукты хорошего качества, закупая при этом в РФ зерно и масла.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.