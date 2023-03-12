МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов в другие страны Африки, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол

"Судан мог бы использоваться в качестве хаба для продажи российских продуктов в другие африканские страны благодаря его стратегически удобному расположению", — заявил он.

По словам дипломата, торговый оборот двух стран сегодня находится "не на том уровне, которого стоило бы желать", увеличение показателя позитивно повлияло бы на обе стороны.

Сирраджа рассказал, что Судан может поставлять на российские рынки хлопок, пищевые добавки и сезонные фрукты хорошего качества, закупая при этом в РФ зерно и масла.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.