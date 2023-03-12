МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Односторонние санкции в отношении России могут негативно сказаться на других странах, в том числе бедных, считает посол Судана в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Судан может стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол

"Введение односторонних санкций может привести к негативному эффекту, а введение санкций против России может повлиять и на другие страны", — заявил он в беседе с агентством РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Судан долго находился под ограничениями, что негативно сказалось на благосостоянии его граждан. Посол отметил, что для введения санкций необходимо использовать ряд критерий, а в принятии окончательного решения должны участвовать международные организации, такие как ООН.

Сирраджа заявил, что не считает санкции эффективным инструментом. По его мнению, такие меры не могут решить какие-либо проблемы, а в вопросе "зерновой сделки" только усугубляют их.

"Санкции оказывают негативный эффект не только на Россию, но и на нуждающиеся страны", — заключил он.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули сферы торговли, инвестиций, туризма, энергетики, финансов. Евросоюз утвердил в общей сложности десять санкционных пакетов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.