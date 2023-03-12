Посол Судана Сирраджа: санкции против России могут ударить по нуждающимся странам
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Односторонние санкции в отношении России могут негативно сказаться на других странах, в том числе бедных, считает посол Судана в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
"Введение односторонних санкций может привести к негативному эффекту, а введение санкций против России может повлиять и на другие страны", — заявил он в беседе с агентством РИА Новости.
Дипломат напомнил, что Судан долго находился под ограничениями, что негативно сказалось на благосостоянии его граждан. Посол отметил, что для введения санкций необходимо использовать ряд критерий, а в принятии окончательного решения должны участвовать международные организации, такие как ООН.
Сирраджа заявил, что не считает санкции эффективным инструментом. По его мнению, такие меры не могут решить какие-либо проблемы, а в вопросе "зерновой сделки" только усугубляют их.
"Санкции оказывают негативный эффект не только на Россию, но и на нуждающиеся страны", — заключил он.
Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули сферы торговли, инвестиций, туризма, энергетики, финансов. Евросоюз утвердил в общей сложности десять санкционных пакетов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/world/20230312/840038670.html