МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Пользователи популярной сети микроблогов Twitter ведут обсуждение высказывания руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении ЕС уменьшить военный потенциал России. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

Читатели оставили под ее постом огромное количество комментариев с критикой политика.

По мнению читателей, достижение миря за счет переговоров и дипломатии было бы лучшей идеей.

"Как вы планируете это сделать, не расширяя конфликт?" — спрашивает один из пользователей.

"Разрушитель ЕС. Вы все продали США", — обвинил политика другой.

"Помогите странам ЕС снова стать процветающими вместо того, чтобы тратить наши деньги на Украину и разжигать конфликт", — считает еще один читатель.

Один из участников беседы в соцсети назвал санкции против России незаконными. Он считает, что такие экономические ограничения "ненавистны большинству стран мира". "Вы вооружаете Украину для разжигания регионального конфликта", — добавил он.

"Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС", — прогнозирует другой и добавляет, что через какое-то время граждане европейских стран подвергнут нынешних политиков суду.