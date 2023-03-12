В Судане рассчитывают на переговоры о разморозке международной помощи
Посол Сирраджа: Судан после смены власти сможет обсудить разморозку международной помощи
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Судан после перехода власти к гражданскому правительству сможет обсудить с США и Всемирным банком разморозку международной помощи, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
"Переговоры, касающиеся разрешения политического кризиса в Судане, все еще идут, в том числе о переходе власти в стране к гражданским властям во главе с государством. Появление такого полномочного правительства в стране откроет возможность для переговоров с США и Всемирным банком о разморозке этих денег", — сказал Сирраджа.
В октябре 2021 года, после смены власти в Судане, США заморозили финансовую помощь Судану, позднее о приостановке помощи стране объявил и Всемирный банк.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/world/20230312/840038908.html
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