МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Судан после перехода власти к гражданскому правительству сможет обсудить с США и Всемирным банком разморозку международной помощи, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Судан может стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол

"Переговоры, касающиеся разрешения политического кризиса в Судане, все еще идут, в том числе о переходе власти в стране к гражданским властям во главе с государством. Появление такого полномочного правительства в стране откроет возможность для переговоров с США и Всемирным банком о разморозке этих денег", — сказал Сирраджа.

В октябре 2021 года, после смены власти в Судане, США заморозили финансовую помощь Судану, позднее о приостановке помощи стране объявил и Всемирный банк.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.