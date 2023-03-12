Украина планирует "самое большое в истории" увеличение военных расходов
Украина может увеличить военные расходы бюджета на рекордные 13,5 миллиарда долларов
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Украинские власти планируют в этом месяце вновь внести изменения в госбюджет, увеличив военные расходы на более чем 500 миллиардов гривен (примерно 13,5 миллиарда долларов), рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце", — сообщил он у себя в телеграм-канале.
Украинский бюджет на текущий год предполагает дефицит в 1,3 триллиона гривен (35,4 миллиардов долларов), при этом каждый месяц расходы будут превышать доходы на три миллиарда долларов. Киев планировал компенсировать этот дефицит за счет внешних займов.
Ранее Железняк заявлял, что по итогам февраля бюджетные расходы страны достигли 6,1 миллиарда долларов, что является очень высокой отметкой.
https://1prime.ru/world/20230312/840039089.html
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