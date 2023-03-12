МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Американский миллиардер Билл Экман обеспокоен ситуацией в банковском секторе и предупреждает Белый дом о рисках краха экономики, если последствия банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB) не предотвратить. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Twitter. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

В случае, если власти США не предпримут решительных срочных действий, произойдет "крах экономики".

"У правительства есть около 48 часов, чтобы исправить ошибку, которая скоро станет необратимой". — предупреждает он.

Если регуляторные власти позволят SVB обанкротиться без защиты вкладчиков, мир узнает о том, что такое такое незастрахованный депозит. "Это неопределенный иск по необеспеченным долговым обязательствам к обанкротившемуся банку", — отметил Экман.

По его мнению, если до конца выходных 11-12 марта текущего года гиганты JPMorgan, Citibank или Bank of America не купят обанкротившийся SVB, либо если власти страны не предложат гарантий на депозиты закрывшегося банка, то после открытия рынка в понедельник, 13 марта, все "услышат громкий сосущий звук". Люди бросятся снимать все незастрахованные депозиты. исключение могут составить вклады, которые находятся в системно значимых банках. "Роют яму". На Западе пришли в ужас от заявления главы ЕК о России

Он обвиняет власти страны в бездействии: краха можно было бы избежать, если бы еще в пятницу, 10 марта, депозиты SVB попали бы под гарантии обеспечения. Новый владелец, если бы такое решение было принято, получил бы в собственность банк в обмен на вливание капитала.

Регулятор штата Калифорния в пятницу постановил закрыть один из крупнейших банков в США Silicon Valley Bank (SVB). В это же время вылезли наружу проблемы в Silvergate Bank, кредитовавшем криптобиржи и стартапы. На этом новостном фоне четыре американских банковских гиганта потеряли свыше 52 миллиардов долларов своей рыночной стоимости всего за один день. По мнению аналитиков, это может привести к сравнимому по глубине с 2008 годом мировому кризису.