Турция рассчитывает на позитивное решение по продлению "зерновой сделки"
Турция надеется на позитивное решение России и Украины по продлению "зерновой сделки"
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АНКАРА, 12 мар — ПРАЙМ. Турция надеется, что Россия и Украина примут позитивное решение о продлении "зерновой сделки", сообщил министр обороны республики Хулуси Акар.
"Мы рассчитываем на позитивное решение сторон по продлению этой сделки", — заявил он турецким СМИ.
Акар подчеркнул, что этот вопрос имеет высокую значимость с точки зрения продовольственной безопасности, и стороны "сделки" это осознают.
Россия, Украина, Турция и ООН в июле прошлого года подписали пакет договоров, заключив так называемую "зерновую сделку". Инициатива нацелена на обеспечение вывоза агропродукции из украинских портов в Черном море, а также снятие барьеров для поставок на мировой рынок зерна и удобрений из РФ.
В ноябре сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта. О необходимости очередного продления Стамбульских соглашений заявлял также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
https://1prime.ru/world/20230312/840039272.html
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