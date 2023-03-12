АНКАРА, 12 мар — ПРАЙМ. Турция надеется, что Россия и Украина примут позитивное решение о продлении "зерновой сделки", сообщил министр обороны республики Хулуси Акар. Россия выполнила все обязательства по "зерновой" сделке, заявил Лавров

"Мы рассчитываем на позитивное решение сторон по продлению этой сделки", — заявил он турецким СМИ.

Акар подчеркнул, что этот вопрос имеет высокую значимость с точки зрения продовольственной безопасности, и стороны "сделки" это осознают.

Россия, Украина, Турция и ООН в июле прошлого года подписали пакет договоров, заключив так называемую "зерновую сделку". Инициатива нацелена на обеспечение вывоза агропродукции из украинских портов в Черном море, а также снятие барьеров для поставок на мировой рынок зерна и удобрений из РФ.

В ноябре сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта. О необходимости очередного продления Стамбульских соглашений заявлял также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.