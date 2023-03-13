МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Китаю в этом году будет непросто достичь установленной цели роста ВВП в 5%, учитывая новые вызовы и высокую базу, для этого правительству нужно будет удвоить прилагаемые усилия, заявил на пресс-конференции в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян. РЖД запустят новый маршрут для доставки грузов из Китая в Россию

"Целевой показатель экономического роста Китая на этот год установлен на уровне около 5%, что было определено после всестороннего рассмотрения различных факторов. Конечно, на данный момент общий объем нашей экономики большой, он превысил 120 триллионов юаней, к тому же сейчас много новых вызовов. Из-за столь высокой базы может быть непросто достичь цели роста в 5%, и нам нужно удвоить усилия", — заявил Ли Цян на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

Вместе с тем он добавил, что подавляющее большинство простых людей не следят за тем, насколько увеличивался ВВП, их больше волнуют конкретные проблемы, включая жилье, занятость, доход, образование, медицинское обслуживание, экология. Поэтому, по его словам, работа правительства должна строиться, исходя из ожиданий народа, чтобы их оправдать.

Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны, так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста китайской экономики вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось, кроме того, новое правительство еще не начало работу.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).

Первая сессия ВСНП 14-го созыва завершилась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине. В работе ежегодной сессии, которая открылась 5 марта, приняли участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю делегаты заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.